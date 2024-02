Rådmand blev advaret om bandekodekser på skole - delte aldrig advarslen med udvalg

Også Konservatives Birgitte Nørrelund mener, at brevets indhold kunne have affødt en debat, der potentielt kunne have gjort en forskel for de andre forældre på skolen, der mandag sendte et nyt bekymringsbrev.

- Der kunne have været en interessant drøftelse om, hvad det er for nogle vilkår, vi giver lederen for at skabe en god skole. Hvad kan man gøre af elever, der begår vold, inden de er 15 år. Det kunne da være, det kunne have affødt en snak om de vilkår, der er. Det ville jeg ønske, vi kunne og havde taget dengang, siger hun.

TV 2 har forsøgt at få en kommentar fra vedkommende, der på vegne af forældrerådet sendte bekymringsbrevet til Susanne Crawley. Vedkommende er ved deadline ikke vendt tilbage, og derfor er det uklart, hvordan forløbet mellem Agedrup Skole og de bekymrede forældre har været, efter at bekymringsbrevet blev sendt.



Det fremgår dog i et svar tilbage i august fra forældregruppen til forvaltningen, som TV 2 Fyn er i besiddelse af, at de dengang gav udtryk for, at de på baggrund af et ekstraordinært møde mellem forældrene og skolens ledelse, var trygge ved, at skolen og ledelsen havde ekstra "bevågenhed og opmærksomhed på årgangen, samt er klar til at handle konsekvent, for at sikrer fortsat trivsel på årgangen."



TV 2 Fyn har forsøgt at få en kommentar fra rådmand Susanne Crawley på, hvorfor hun ikke har delt bekymringsbrevet med de andre medlemmer af Børne- og Ungeudvalget, men det har onsdag ikke været muligt.