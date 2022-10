Radikal vil have tredje letbane-etape: - Klap lige hesten

To lokale Odensepolitikere går nu i rette med Radikale Venstre spidskandidat på Fyn, Rasmus Helveg Petersen, der på sin facebookside har ytret ønske om ikke bare én, men hele to udvidelser af Odense Letbane.

- Klap lige hesten, lyder det fra Søren Windell (K), der er by- og kulturrådmand i Odense Kommune.

- Nu tror jeg lige, vi skal have styr på etape 1 først og se, hvor mange der bruger den og få styr på støjen, inden vi taler om mere.

Inden for de første måneder af Odense Letbanes levetid, har der da også været en del omtale af både letbanens støjniveau og skuffende passagertal.

Problemer som de radikales Rasmus Helveg Petersen dog medgiver skal løses.

- At første etape af letbanen larmer skal løses, konstaterer han.

Han mener dog samtidig ikke, at letbanens mange problemer afskriver muligheden for mere letbane i Odense. Tværtimod mener han, at letbanen er løsningen, når det kommer til byfornyelsen i Vollsmose.

- At tro, at Vollsmose-planen kan lade sig gøre uden letbane virkelig tonedøvt, siger den radikale kandidat, der efterlyser handling fra byrådet i Odense.

- Byrådet ligger og blokerer det hele, siger han.

Stop alt letbane

Udover at letbanens etape 2 til Vollsmose og Seden skal igangsættes, drømmer det radikale folketingsmedlem om endnu en etape letbane.

Således har han arbejdet aktivt for, at der i Infrastrukturplanen 2035 fra 2021 blev afsat midler til en forundersøgelse af en etape 3 fra Seden til Lindø.

- Der er rigtig mange mennesker, der skal frem og tilbage hver dag fra Odense til Lindø. Det er Fyns største industriarbejdsplads, så det er et af de steder, hvor det vil give god mening, forklarer Rasmus Helveg Petersen.

Folketingskandidat og byrådsmedlem i Odense for Venstre, Araz Khan, er dog heller ikke begejstret for Rasmus Helveg Petersens letbaneønsker.

- Jeg er lodret uenig, slår Venstres folketingskandidat fast.

- Vi skal stoppe alt, hvad der hedder mere letbane, især når vi kan se, hvordan det ser ud for etape 1, siger Araz Khan.

Ifølge ham kunne de afsatte penge til etape 2 og forundersøgelsen af etape 3 bruges meget klogere i Odense.

Men det giver vel meget god mening at binde Fyns største arbejdsplads sammen med Odense?

- Hvis man vil skabe offentlig transport, findes der for eksempel i dag moderne og højteknologiske busbaner, det kan erstattet letbaner og koster en tredjedel, siger Araz Khan.

- Tiden er kommet til at trække vejret en gang, tilføjer folketingskandidaten.

Der er stillet 500 millioner til rådighed af staten til letbanens etape 2.

- Det er en mulighed for, at Fyn får nogle nationale investeringer i noget fremadrettet infrastruktur, og jeg synes, man skal gøre det, siger Rasmus Helveg Petersen tilføjer:

- Jeg er ikke igang med at tvinge Odense til noget som helst. Hvis ikke byen vil have pengene, så bliver de ikke brugt.

Er du stadig i tvivl om, hvor krydset skal sættes? Så tag kandidattesten og se, hvilke af de fynske kandidater du er mest enig med.