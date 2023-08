Selvom juleræset for de fleste ligger nogle måneder ud i fremtiden, så er det ikke for tidligt at planlægge julens aktiviteter.

I år kan en ny tradition muligvis opstå, når Rosengårdcentret i Odense præsenterer nyt magisk julemarked fra 30. november.

- Vi vil skabe et julemarked, der er for hele familien, og som vækker opsigt og sætter en ny standard, fortæller Casper Bach Andersen, Managing Director i ECE Danmark, i en pressemeddelelse.