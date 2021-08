Roses for at investere i mere klimavenlige lastbiler - men der skal mere til, siger transportør

- Vi har købt syv gaslastbiler efter mange overvejelser, siger administrerende direktør Ib Andersen.

De nye lastbiler, der kører på biogas, reducerer CO2-udledningen i forhold til almindelige diesellastbiler og er derfor mere klimavenlige.

200.000 kroner dyrere per lastbil

Det har dog ikke været helt nemt at gå i gang med den grønne omstilling, konstaterer direktøren.

Hver lastbil er omkring 200.000 kroner dyrere end en almindelig lastbil, og selv om virksomheden har søgt og fået penge i støtte, skal der mere til, hvis større dele af flåden skal gøres mere klimavenlig.

- Hvis vi skal have gang i den grønne omstilling, skal der være nogle puljer, der hjælper med indkøb af biler. Infrastrukturen er også rigtig vigtig, fordi der findes ikke mange gastanke i Danmark, så det skal der være nogle flere af, hvis vi rigtig skal kunne udnytte bilerne, siger Ib Andersen.

Minister: Forsøg de næste år

Transportminister Benny Engelbrecht (S), der fredag besøgte virksomheden i Odense, gør opmærksom på, at der ikke er nogen enkle svar på, hvordan transportbranchens udfordringer løses.

- Vi skal selvfølgelig sørge for, at infrastrukturen er der til gas som her, men også til brint eller direkte elektrificering, siger Benny Engelbrecht.