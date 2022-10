Så dyrt bliver det at stoppe letbanekørsel i ydertimerne

Det kan koste op til 42 millioner kroner, hvis Odense Letbane skal holde stille i de mørke timer.

Det viser et notat, som Odense Letbane har fremlagt for Odenses Økonomiudvalg mandag. TV 2 Fyn er i besiddelse af notatet.

Odense Letbane oplyser i notatet, hvad det vil koste, hvis letbanekørslen stoppes i tidsrummet klokken 22.00 om aftenen til 06.00 om morgenen for at tage hensyn til støjplagede naboer.

Tidligere målinger har vist, at letbanetoget støjer for meget flere steder på den 14,5 kilometer lange rute, hvilket er til stor gene for naboernes hverdag og især nattesøvn.

- Jeg synes, at det er en af de mest dilemmafyldte sager, som jeg har været ude for. Vi skal vælge mellem naboer og tusinde der bruger letbanen. Det bliver svært at stoppe driften af letbanen, uden at det har konsekvenser for dem, der bruger den, siger By- og Kulturrådmand Søren Windell (K) til TV 2 Fyn.



- Økonomien vejer lige nu ikke tungest hos mig. Den kollektive trafik skal fungere, og der er en god effekt i reduktion af støjen lige nu. Det giver håb for, at det ikke kommer til at tage flere år.

Hvis letbanen indstilles i nattetimerne kan busser på store dele af strækningen komme på tale i ydertimerne. Det vil løbe op i en udgift på mellem 24 til 42 millioner kroner.

- Støjen er stadig et stort problem for mange borgere, der bor langs letbanen. Det er en meget høj pris for alternativ drift med bus og derfor har vi flere spørgsmål til, hvordan mindre drift kan se ud, skriver Venstres rådmand Christoffer Lilleholt (V) i et svar til TV 2 Fyn.

Mister passagerer

Indstillingen af letbanekørslen er ikke blot en høj pris på kontoen, men det vil desuden have indflydelse på letbanens passagerer. Her kan Odense Letbane miste mellem 10 til 20 procent af passagerne, som vil vælge et alternativt transportmiddel, lyder det i notatet.

"Hvis letbanedriften må indstilles over en længere periode (op til 2 år) kan konsekvenserne med mistede passagerer få betydning for letbanens passagertal på et længere sigte", fremgår det yderligere.

Hvis beslutningen om stop af letbanekørslen i ydertimerne bliver vedtaget af Odenses kommunalpolitikere vil det konkret betyde, at eksempelvis første afgang fra Hjallese bliver cirka klokken 06.15 om morgenen, mens sidste afgang bliver klokken 20.30 aftenen.

Busserne kan forventes at køre i stedet for letbanen i op til to år, indtil støjreduktionen gøres færdig, lyder det.

Det er i sidste ende en politisk beslutning, hvorvidt letbanedriften skal reduceres i en periode for at mindske støjen.

For knap en uge siden troppede nogle af letbanens naboer med en hovedpude under armen op ved letbanens skinner. De ville signalere deres utilfredshed til Odense Letbane over, at der skulle slibes skinner midt om natten.