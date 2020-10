SDU tog egen medicin: - Det var mega fedt

- Jeg synes, det har været mega fedt. Dejligt at komme ud at røre sig lidt.

Tilfredsheden var stor hos Emilie Louise Holk, da SDU fredag tog de første skridt i en kulturændring.

Emilie Louise Holk er specialkonsulent på Det Sundshedsvidenskabelige Fakultet på universitetet, og fik prøvet at spille fodboldfitness.

- Det var mega sjovt, så vi taler lidt om om det måske var noget, vi skulle prøve sammen.

Læs også Jensens Bøfhus truet af lukninger: Fire restauranter i farezonen

Med den udtalelse er Emilie Louise Holk tæt på at slå hovedet på sømmet. Målet for SDU er nemlig at indrette sig, så alle i arbejdstiden bevæger sig minimum 30 minutter - og den vej komme hinanden ved.

Men den slags omstilling tager tid, og det kan ikke rigtig ske som en "oppe fra og ned"-beslutning. Det kræver en kulturændring.

Derfor var Jens Troelsen fra Institut for idræt og biomekanik på Syddansk Universitet en tilfreds professor - mindst ligeså tilfreds som Emilie Louise Holk.

- Vi har gang i et fantastisk projekt her. Det er en strategi, der skal rulle på et studie de næste to år. Det går i al sin enkelhed ud på at få mere bevægelse ind i vores hverdag, fortalte Jens Troelsen.

Fredag var dagen, hvor der blev taget hul på strategien "SDU bevæger sig" - en strategi, som er målrettet alle studerende og ansatte på universitet, men som samtidig peger ud mod de omgivende arbejdspladser.

"SDU bevæger sig" er baseret på Citizen Science, som - forenklet - er en metode, hvor borgere og frivillige indrages i forskningen.

- Det gør vi af den simple grund, at vi skal lave nogle aktiviteter, som er meget vedkommende for alle medarbejdere og studerende, siger Jens Troelsen og fortsætter:

- Så det, vi gør i de næste to år, er at gå i tæt dialog med medarbejdere og studerende i forhold til at finde ud af, hvad det er for nogle aktiviteter, vi synes er mest fascinerende. Hvad er det, der kan skabe bevægelse hos dem?

- På den måde går vi også forskningsmæssigt til værks og bruger vores erfaringer med at indsamle systematisk viden i forhold til at udvikle og målrette og implementere aktiviteter, som rent faktisk er vedkommende for dem, vi henvender os til.

Der er en masse positive effekter forbundet med bevægelse i forhold til større kollegialt samarbejde, større arbejdsglæde og større trivsel, forklarer Jens Troelsen:

- Trivsel er måske det, der er den allermest betydende faktor i forhold til at rulle denne strategi ud. At man netop får en oplevelse af at have en meget mere givende arbejdsdag.

Jens Troelsen siger, at det en enhver virksomheds ansvar at sørge for, at man har nogle gode produktive medarbejdere.

- Det er jo det der er bundlinjen for enhver virksomhed, at man har nogle produktive, kreativt tænkende medarbejdere, siger professoren.

Han tilføjer, at det kan strategien også være med til: At man sikrer sig, at man har en god arbejdsplads, hvor man er velfungerende og har nogle gode kollegaer.

- Det vil også give et meget bedre udbytte, konstaterer Jens Troelsen.

Projektet understøtter desuden FN’s Verdensmål nr. 3 om sundhed og trivsel, som SDU har forpligtet sig til.

- Vi håber på, at vi får skabt en varig kulturforandring, at man tænker bevægelse ind i det, man nu gør; når man forsker, når man underviser eller når man er sammen med sine kolleger, siger Jens Troelsen og nævner i den forbindelse "walk-and-talk"-møder.

På den første bevægelsesdag var der en række udendørs og coronasikre aktiviteter som floorball, O-løb, fodboldfitness og "walk-and-talk".

Dertil var der en række virtuelle tilbud som "intelligent motion", yoga, karate og kontorfitness.

Læs også Udlejning af fynske sommerhuse eksploderet: - Alt udsolgt i efterårsferien

Forventninger fra firmaidrætten

Som en del af dagen deltog Kollega Motion i Dansk Firmaidrætsforbund, og her er der store forventninger til "SDU bevæger sig"-projektet.

- Det vi allerhelst gerne vil, det er, at vi får sat gang i og inspireret andre arbejdspladser til også at gribe stafetten og få motion ind på deres arbejdsplads, forklarer Merete Spangsberg Nielsen, direktør for Kollega Motion.

Hun peger på, at Emilie Louise Holks håb om at spille mere fodboldfitness med kollegerne er vigtig, fordi det bringer folk sammen:

- Det er med til at gøre, at vi får nogle bedre relationer. Kollega til kollega, men sundhed betyder selvfølgelig også en del.

- Men allerhelst er det sammenholdet og fællesskabet - særligt i en tid som denne her fordi vi har brug for at mærke hinanden, siger Merete Spangsberg Nielsen.

Læs også Nu vanker der bøder: Det kan koste 12.500 kroner at krydse denne linje