Se billederne: Snart flytter de første ind i helt ny bydel

Historisk grund

Tilsammen strækker boligområdet sig over 45.000 kvadratmeter opdelt i 20 new yorker-inspirerede ejerlejligheder, 63 rækkehuse, 301 lejelejligheder og 58 seniorboliger.

Ifølge projektbeskrivelsen lover MT Højgaard at forene det urbane med grønne kiler og skabe et helt unikt område på en unik placering ud til Odense Å tæt på både by og motorvej.

TV 2 Fyn bragte dette korte indslag, da Dalum Papir blev 'sunget ud' i 2014. Artiklen fortsætter under videoen ...