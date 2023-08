Se videoen: Indsatte arbejder i særlig dagligvareforretning

En plettet straffeattest behøver ikke udelukke en fra at få et arbejde. I Søbysøgård Fængsel, der ligger syd for Odense, har en håndfuld indsatte arbejdet i en dagligvareforretning siden januar. Men det er ikke en helt almindelig en af slagsen.