Skole åbnede for otte dage siden - nu forbereder man sig på nedlukning

88 personer i Vollsmose er i løbet af den seneste uge testet positiv for coronavirus. Dermed ligger sognet på et incidenstal på 886,6. Hvis det tal kommer over 1.000, skal sognet lukkes ned.

Det vil betyde blandt andet hjemsendelser af folkeskoleelever, nedlukning af foreningsliv, og et gymnasium vil være nødsaget til at lukke.

For skolelederen på Odinskolen i Vollsmose er situationen nu så alvorlig, at han er begyndt at forberede sig på en eventuel nedlukning.

- Jeg holder lidt vejret, vil jeg sige. Det var bestemt ikke det, vi havde regnet med. Det var jo en glædens dag i onsdags, hvor eleverne vendte tilbage fra sommerferie og vendte tilbage efter et år, hvor der har været rigtig meget nedlukning, siger skoleleder Allan Feldskou.

- Jeg tror, at vi allesammen havde en opfattelse af, at nu kunne vi have en almindelig skoledag igen, siger han.