Slap med skrækken: Borgere kæmper fortsat for et dige

De har prøvet det mange gange før, og mandag aften var borgerne i Seden Strandby nord for Odense igen på vagt, efter at DMI havde varslet om forhøjet vandstand i området.

Flere borgere brugte mandagen på at gardere sig med sandsække, der skulle forhindre vandet i at trænge ind. Og selvom varslingerne i sidste ende ikke holdt stik, er formanden for Seden Strandby Grundejerforening, Anders Rasmussen, ikke i tvivl om, at anstrengelserne var nødvendige.

- Det kan blive værre, og det kan blive bedre, så derfor er vi nødt til at sikre os, fortalte han mandag til TV 2/Fyn.

En anden, som også har haft vandet tæt inde på livet, er beboer Benny Clausen, der ligeledes brugte mandagen på at sikre sig med sandsække.

Han har boet i Seden Strandby i 16 år og flere gange set sin have stå under vand, når det har været stormvejr. Derfor tog han sagen i egen hånd og byggede en mur ud til vandet.

- Efterhånden blev det værre og værre, så vi byggede muren i første omgang. Det, troede vi, var rigeligt, men vi har siden måttet forhøje den endnu mere, fortæller han.

Håber på dige i 2020

Proceduren med sandsækkene er ikke ny for beboerne i Seden Strandby, der flere gange om året må bruge tid og kræfter på at beskytte sig mod oversvømmelser.

Derfor ser formanden for grundejerforeningen også gerne, at man finder en mere permanent løsning.

- Det skal helst ikke blive ved så længe, siger Anders Rasmussen.

I de sidste fem år har de arbejdet sammen med Odense Kommune om at etablere et 1500 meter langt jord- og betondige i området, som kan holde vandet ude på længere sigt.

Projektet er lige nu i høring hos borgerne for anden gang, og Anders Rasmussen håber på, at processen vil tage fart i løbet af året.

- Hvis vi er meget heldige, får vi et dige til næste sæson. Ellers i foråret 2021, siger han.

Kan blive dyrt

Den endelige pris på diget forventes at løbe op i omkring otte millioner kroner, hvoraf Odense kommune bidrager med 1,9 millioner kroner. Resten af pengene er indtil videre nødt til at komme fra borgerne selv.

Hvis digeprojektet bliver stemt igennem, kan det derfor betyde, at lodsejerne i Seden Strandby kommer til at stå med en regning på mellem 40-80.000 kr.

- Det er jo det store dilemma, fordi det splitter sådan et samfund - det er jo penge og økonomi, det drejer sig om, siger Anders Rasmussen.

Hvis borgerne selv skal finde pengene, er Benny Clausen heller ikke sikker på, at han har mulighed for at betale.

- Hvor skal vi skaffe pengene fra? Vi er jo pensionister, så det bliver svært, siger han.

Anders Rasmussen håber derfor, at man fra statens side vil være villig til at løfte en del af regningen.

- Netop fordi Odense Fjord er udpeget som et "blue spot" af EU og Kystdirektoratet, så er det også på tide, at regeringen og Folketinget er med til at finansiere kystbeskyttelsen, siger Anders Rasmussen.

Projektet er indtil videre sendt i høring frem til den 9. marts 2020.

Se hele indslaget om Seden Strandby herunder: