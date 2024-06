Smider rockerklub på porten: Odense vinder strid med Hells Angels

Siden da har klubben ført en klagesag mod Odense Kommune. Men nu har kommunen har vundet sagen over Hells Angels i Planklagenævnet.

Det betyder i praksis, at forbuddet fra 6. oktober bruges til at lukke helt ned for Hells Angels på Petersmindevej, da politiets nationale enhed for særlig kriminalitet vurderer, at der er fare for angreb mod klubhuset.

Faren er til stede grundet en konflikt, der verserer andre steder i landet mellem Hells Angels og den forbudte bande Loyal to Familia.

Finder klubben et nyt tilholdssted i byen, kan Odense Kommune sandsynligvis bruge samme lovhjemmel til også at forbyde at det bruges som samlingssted for klubben.