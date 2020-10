Smugkig i 'Brunneren': Letbanetog har fået navneskilte, digte og illustrationer

Arbejdet med at gøre de nye letbanetog i Odense færdige er i fuld gang. Senest er de blevet forsynet med navneskilte, illustrationer og digte.

Det er digter Lui Larsen, Kim Larsens yngste søn, og billedkunster Kristian Djurhuus med kunstnernavet "Mormor", der har lavet digte og illustrationer. Og især 'Brunneren' har været en udfordring for de to kunstnere, fortæller kommunikationschef Benthe Vestergård Jørgensen fra Odense Letbane.

- De to kunstnere har været særligt udfordret med arbejdet med 'Brunneren'. For hvordan laver man et digt og en illustration, som skal illustrere den her fynske kagespecialitet, som odenseanerne synes, at vogn nummer ét skulle opkaldes efter? De syntes ikke, det var specielt kunstnerisk bare at tegne en kage og skrive om en kage. Så vi syntes, at resultatet blev rigtig flot, de lod fantasien tage fart, fortæller Benthe Vestergård Jørgensen.

Aflyst af corona

Illustrationerne og digtene skulle egentligt have være præsenteret ved et åbenthus-arrangement i det nye kontrol- og vedligeholdelsescenter, CMC, syd for Odense, men det blev aflyst på grund af corona.

Men nu kommer der en ny mulighed for de nysgerrige.

- Hvis man er meget nysgerrig efter det her og nu, så åbner vi en udstilling i Borgernes Hus i Odense den 26. oktober og fire uger frem. Her har vi sat alle navne, digte og illustrationerne op på nogle store plancher, så kan man i ro og mag gå rundt og kigge og læse, fortæller Benthe Vestergård Jørgensen.

Digte og illustrationer vil senere også kunne ses og læses på letbanens hjemmeside.

Sådan blev navnene fundet

Flere tusinde har deltaget i processen med at finde på navne til de letbanetog, som efter sommerferien næste år skal køre gennem Odense. I alt 3468 forslag modtog Odense Letbane, da navnene skulle findes tilbage i 2018.

Alle tognavnene tager udgangspunkt i temaet "At rejse er at leve". Sætningen er blevet afsluttet på nye måder, som så er blevet til konkrete navneforslag. Det gælder for eksempel navnet 'Friheden' som er afledt af sætningen ’"At rejse er… at føle sig fri".

'Brunneren' var et af de forslag, der var i spil på stemmesedlen, afledt af sætningen "At rejse er… lige så godt som brunsviger".

"Brunneren" endte med at blive den absolutte stemmesluger.

Kristian Djurhuus alias Mormors illustration i "Brunneren". Foto: Ole Holbech

Lui Larsen Lui Larsens debut-digtsamling ”Endnu er vi her (lidt endnu)”, der udkom i år, tog sin tilblivelse på et tog fra Paris til Amsterdam tilbage i juli 2017. ”Jeg havde købt en Moleskine notesbog på Gare Du Nord, som jeg sad og begyndte at grifle i. Da vi nåede Amsterdam Hovedbanegård sent om aftenen, vidste jeg, at jeg skulle skrive en digtsamling; det var ligesom bare sådan, at det skulle være”. Efter tre år er denne tanke blevet til trykt virkelighed i form af en rejse gennem Luis digteriske univers. Kilde: historia.dk

Kristian Djurhuus alias Mormor Mormor er en dansk kunstner, der arbejder for en lykkeligere og smukkere verden for alle at bo i. ”Mit kunstværk er her, fordi vi har brug for kunst i vores liv. Ikke kun at nyde i vores hjem og i offentlige rum, men fordi kunst forbedrer kvaliteten af ​​det menneskelige liv. Kunst er essensen af ​​menneskeheden, og gennem min kunst stræber jeg altid efter at gøre det bedre for andre. Hver morgen er en ny chance for at foretage en positiv ændring i dette korte liv. Der er så mange historier at fortælle, så mange eventyr ligger foran os, og vi er kun lige begyndt. ” Mormor (1986) startede sin karriere i en tidlig alder i gaderne i sin hjemby, Århus. I dag kan mange af hans stykker opleves på enten vægge, lærred eller papir og findes i Berlin, New York, Taipei såvel som i København. Kilde: mormorandme.com

