Sportsklub ansøger kommune om “uoverskueligt beløb”

Derfor har foreningen ansøgt Odense Kommune om et tilskud på 937.500 kroner.



- Vi står over for nogle økonomiske udfordringer på vores baneanlæg, som gør, at vi skal have lavet en ny miljørapport, der skal lægge til grund for, at vi kan komme ud og køre igen, siger Louise Laustsen, der er talsperson for Fyens Motor Sport.

Stor udgift for en lille forening

Foreningen har ikke selv mulighed for at finansiere miljørapporten. Ifølge Louise Laustsen er der tale om et “uoverskueligt beløb”.

- Det er en meget stor udgift for en lille forening, forklarer Louise Laustsen, der gør opmærksom på, at foreningen med omkring 320 medlemmer stort set ikke har nogen indtægter.