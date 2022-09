Største byggeri nogensinde: Disse nye dyr flytter ind i Odense Zoo

I det nye anlæg vil besøgende kunne opleve de fascinerende indiske næsehorn græsse, gibbonaber svinge sig fra træ til træ og asiatiske oddere svømme rundt i anlægget.

Derudover flytter også asiatiske vortesvin, næsehornsfugle og asiatiske ugler ind i haven.

Det nye område, der er budgetteret til 100 millioner kroner, står dog efter planen først færdig om cirka fire år.

- Vi er nu så langt med arbejdet, at vi er klar til at gå i gang med at søge finansiering, og hvis alt går vel, kan området være klar til åbning i 2026, siger zoo-direktør Bjarne Klausen.

Største nyhed siden 2001

Byggeprojektet er det største nyhed i Odense Zoo siden Oceanium, der åbnede i 2001.

Udover at projektet blandt andet byder på et nyt tropehus, hvorfra de besøgende kan opleve et af verdens første undervandsindkig til næsehorn, er der også indbygget en udvidelse af det nuværende tigeranlæg i projektet.

Det skal gøre det muligt for tigrene at bevæge sig rundt via tunneller og gangbroer, og give de besøgende helt nye og unikke muligheder for at betragte tigrene.

Nyheden kommer ovenpå den lidt triste meddelelse, at Odense Zoo overvejer at droppe det populære juleshow.