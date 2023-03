Streptokokinfektion har kostet 35 danskere livet på få måneder

En OUH-læges bange anelser ser desværre ud til at være blevet til virkelighed.

I januar advarede afdelingslæge Thomas Vognbjerg Sydenham om, at flere kunne ende på operationsbordet som følge af en eksplosiv vækst i streptokokinfektioner, der kan føre til kødædende sygdom.

Nu viser det sig, at invasive streptokokinfektioner siden december har kostet mindst 35 danskere livet.

Det oplyser Statens Serum Institut (SSI) til TV 2.

Blandt de døde er to børn under 15 år.



I januar registrerede Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på OUH en femdobling i streptokokinfektioner i forhold til det normale niveau for årstiden.

- Normalt har vi 20 prøver om ugen med Gruppe A-streptokokker på denne årstid. Nu har vi cirka 100 om ugen, lød det dengang fra afdelingslæge Thomas Vognbjerg Sydenham.



For nu lyder meldingen, at antallet af infektioner så ud til at toppe i januar. Dog er antallet af infektioner i februar stadig langt over det normale niveau, lyder vurderingen fredag fra SSI.



Incidensen er dog aktuelt lavest i Region Syddanmark og Region Hovedstaden og højest i Region Nordjylland.

Kan dø af invasiv infektion

Bakterierne fra den invasive streptokokinfektion er blevet kaldt kødædende bakterier, fordi de kan føre til ødelæggende infektioner i muskulatur og væv. De kan også give blodforgiftning og organsvigt.

En ubehandlet infektion vil føre til død i 80 procent af tilfældene.

Det er derfor vigtigt at søge læge, hvis man har mistanke om at være ramt af bakterien.

Sådan lyder rådet fra overlæge Trine Nymark fra Ortopædkirurgisk Afdeling på Odense Universitetshospital.

Ifølge overlægen har man de seneste måneder oplevet at få flere patienter ind med den invasive streptokokinfektion, som kan give en livstruende infektionssygdom i kroppen.

Det skyldes, at streptokoksygdommen har været i opblomstring i samfundet i ganske betragtelig grad.

- Hvis vi ikke gør noget her og nu, så risikerer vi, at patienterne dør, siger Trine Nymark til TV 2.

Moderat risiko for ældre

SSI skriver i sin seneste risikovurdering fra marts, at der aktuelt ses en stigning i antallet af infektioner med gruppe A-streptokokker (GAS) i Danmark.

GAS giver hver vinter og forår anledning til halsbetændelse, men på baggrund af coronarestriktionerne i 2020 blev antallet af sygdomstilfælde med GAS kraftigt reduceret.

Frem til efteråret 2022 har sygdommen ligget på et stabilt lavt niveau.

Langt de fleste personer, som bliver smittet, vil blot opleve at få almindelige infektioner som halsbetændelse, der nemt diagnosticeres og behandles.

Men i nogle tilfælde vil GAS give anledning til mere alvorlige invasive tilfælde, lyder det.

Af SSI's vurdering fra januar 2023 fremgår det, at risikoen for yderligere smittespredning af GAS i de kommende uger til måneder er lav for børn og voksne, men moderat for ældre og immunsvækkede.

Maner til ro

Peter Henrik Andersen er afdelingslæge ved Infektionsepidemiologi og Forebyggelse på Statens Serum Institut.

Han siger til TV 2, at man heldigvis kender den invasive streptokokinfektion rigtig godt, og at den normalt ikke er farlig.

- Men hvis den breder sig til blodbanen, så er det en farlig tilstand, der skal behandles hurtigt, forklarer Peter Henrik Andersen.

Siden december 2022 har SSI haft særligt fokus på infektionen, der især er farlig for den ældste del af befolkningen.

Afdelingslægen maner derfor til ro og forklarer, at det kun er i sjældne tilfælde, at den invasive streptokokinfektion kan være livsfarlig.

- Bakterien er følsom over for penicillin, men bliver man tiltagende dårlig på trods af behandling, skal man være ekstra opmærksom og kontakte sin læge, siger Peter Henrik Andersen.

Statens Serum Institut oplyser, at man følger situationen nøje omkring gruppe A-streptokokker både nationalt og internationalt.

Det er særligt blandt børn, at smitten med streptokokker har spredt sig. Helt usædvanligt betød det i januar, at der var alvorlige sygdomstilfælde på alle børneafdelinger i landet.