Surt for os: Sex var sjovere i Middelalderen

Det fortæller historiker Kaare Johannessen i den splinternye bog "Lyst og lidenskab i Middelalderen."

Ved at granske blandt andet gamle kirkeskrifter har forfatteren belyst et ellers stort set ubeskrevet emne i Danmark: Seksuel adfærd både herhjemme og i Europa i år 1000-1500. Resultatet er ganske nedslående. Rent seksuelt har vi nemlig afviklet os i stedet for at udvikle os.

Kirke og sex

I Middelalderen hørte seksualitet og kirke tæt sammen. Men der var ikke tale om et kærligt forhold mellem de to.

For sex skulle udelukkende bruges til at føre slægten videre og ikke til skæg og ballade. Sex uden for ægteskabet var decideret lovbrud lige som nydelsesdelen i ægteskabelig sex skulle holdes på et minimum.