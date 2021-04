Talende robot skal få flere til at bruge håndsprit

Den første prototype forventes til efteråret 2021 og sker i et samarbejde mellem erfarne aktører fra både Danmark og Tyskland.

Bliv opsøgt af robot

Med coronapandemien er håndhygiejne blevet en fast del af bevidstheden hos de fleste, og det er på den baggrund, at SDU sætter emnet på dagsorden.

Allerede nu står der automatiske hånddesinfektionsdispenserer i supermarkeder, butikker og på andre offentlige steder. Her skal man dog selv opsøge dispenserne, for at få hænderne sprittet.