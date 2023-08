Taler nu åbent om sin diabetes: - Jeg var bange for at dø, før jeg fik børnebørn

Nye vaner

Herefter fulgte en svær periode, hvor Lars Christian skulle finde sine ben som diabetespatient. Både mentalt og i praksis med nye sundhedsvaner.

- De første dage var jeg rystet og bange. Jeg frygtede, at det ville gå ud over mit daglige arbejde og mit helbred. Konkret var jeg bange for at leve kortere. Det havde jeg hørt - at man som diabetiker får et kortere liv. Men sådan behøver det ikke være mere, ved jeg nu. For hvis man passer sin diabetes ordentligt, kan man sagtens leve et helt normalt liv, og man behøver ikke sætte sig i et hjørne, opgive det hele og være ked af det.

Den første uge hjemme i privaten gik med at blive klogere på, hvad diabetes er for en sygdom. Lars Christian fik stor støtte fra sin hustru, og sammen fik de afmonteret den største frygt og erstattet den af konkrete planer.

- Jeg gik i gang med et massivt motionsprogram, for jeg var ret overvægtig. Og der var kun en vej frem - op på motionscyklen og hen i træningscentret. Det var godt, for motion giver energi, og diabetes gør netop, at man mangler energi, så det havde jeg brug for.

Skamfuldt de første år

Der gik en del år, før Lars Christian talte åbent om sin diabetes. Han frygtede, at det ville blive oplevet som et svaghedstegn og som en selvforskyldt sygdom på grund af forkert livsstil. Men da han for få siden fik amputeret sin storetå på grund af følgevirkninger fra diabetes, kunne han ikke skjule det længere og stod åbent frem. Det er han i dag rigtig glad for.

- Da jeg lavede et opslag på facebook, hvor jeg fortalte om min diabetes og om amputationen, fik jeg flere likes end nogen siden før. Flere tusinde. Der er et tabu omkring diabetes, og det vil jeg gerne være med til at bryde. Jeg taler med rigtigt mange mennesker på min vej, og det giver mig meget at kunne hjælpe andre og bidrage til, at de kan komme videre med deres tilværelse. Hver gang er budskabet fra mig, at de sagtens kan leve livet som de plejer, hvis bare de tænker sig om. Så jeg hjælper dem, og jeg bliver også selv klogere på min sygdom ved hver samtale.