Tidligere ejer afviser ansvar for højspændingskabel tæt på beboelse

Afviser ansvar

Da de otte udlejningshuse i 2016 blev bygget på Hedelundhegnet var grunden ejet af entreprenør Per Pedersen Haarby A/S. Han afviser ligeledes at have et ansvar for, at husene, i forhold til forsigtighedsprincip og afstandskrav, blev bygget for tæt på beboelse.

- Vi er af den opfattelse, at vi ikke har begået fejl i sagen, og vi er ikke enige i, at vi har et ansvar, sådan som vi tilsyneladende beskyldes for af rådmand, Søren Windell fra Odense Kommune, udtaler firmaet i en skriftlig kommentar gennem deres advokat.