Rådmand om højspændingskabel: - Lejerne må søge hjælp i huslejenævnet

- Odense Kommunens egne jurister kom til den konklusion, at der ikke var hjemmel til at gøre noget, og det samme gjorde et eksternt advokatfirma. Dermed kunne vi ikke bare gå ud og flytte et kabel, der ikke er Odense Kommunes og ikke ligger på Odense Kommunes jord, siger rådmanden.



Få meter fra soveværelserne

Som TV 2 Fyn fortalte søndag, gravede Energinet højspændingskablet på 150 kV ned i 2016. I bydelen Stige nord for Odense blev kablet ført gennem et stykke bar jord, hvor der få måneder efter blev opført otte udlejningshuse. Ved to af lejemålene på Hedelundhegnet 3 og 7 løber kablet få meter fra lejernes soveværelser.

Højspændingskabler bliver af sundhedsmyndighederne klassificeret som "muligvis kræftfremkaldende", og derfor er der et anbefalet forsigtighedsprincip og en sikkerhedsafstand til kablerne. Det stod dog ikke i den lokalplan, som bygherren planlagde sit byggeri ud fra.

Energinet anbefalede, at Odense Kommune flyttede kablet seks meter væk fra husene. Det ville have kostet to en halv million kroner. Men det mente Odense Kommune altså ikke, at den måtte bruge penge på.



- Jeg kan også godt forstå, at borgerne tager sig til hovedet, og de mennesker der, bor derude, de sidder jo i en ufattelig kattepine lige nu. De sidder fast i noget jura, som de ikke har noget at gøre med, siger rådmanden og giver også både bygherren og Energinet ansvaret for, at kablet ikke er blevet flyttet.