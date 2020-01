Trafikeret ringvej påvirket af letbanearbejde de næste måneder

Odense Letbane har i flere år været i fuld gang med at lægge skinner langs Rismarksvej i det nordvestlige Odense.

Fra mandag den 27. januar begynder arbejdet med at lægge skinner på tværs af Rismarksvej ved Højstrupvej, og det påvirker den trafikerede ringvej, oplyser Odense Letbane.

Bilister kan fortsat benytte Rismarksvej, da der er blevet anrettet en midlertidig vej uden om ringvejen, men der vil være hastighedsbegrænsning på 30 kilometer i timen på strækningen.

For at få trafikken til at glide bedst muligt vil der være venstresvingsforbud fra alle sider i krydset ved Højstupvej og Rismarksvænget, med mindre man kommer fra den sydlige del af Rismarksvej og svinger til venstre ad Rismarksvænget.

Omveje for cyklister og fodgængere

Det er ikke kun bilisterne, der skal på omveje for at komme frem.

Cyklister og fodgængere, der skal mod nord, skal benytte en gangbro på Højstrupvej, og cyklister skal derefter trække cyklen et kort stykke på fortovet for at komme tilbage på cykelstien på Rismarksvej.

Cyklister i sydgående retning skal som vanligt benytte Rismarksvænget for at komme retur til Rismarksvej.

Arbejdet i krydset ved Rismarksvej og Højstrupvej forventes afsluttet i midten af marts. Odense Letbane forventes at stå klar til brug senest 1. september 2021.