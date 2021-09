Tre mænd udvises for groft overfald mod pædagogmedhjælper

Også 18-årige Abdi Ismail Adan-Guud og 22-årige Khalid Ali Osman blev med dommen udvist. De fik henholdsvis tre års fængsel og to et halvt års fængsel.

Mens Khalid Ali Osman er udvist med indrejseforbud for bestandig, må Abdi Ismail Adan-Guud rejse ind i Danmark igen efter seks år.

Alle tre er udvist til Somalia, skriver fyens.dk.

De resterende to dømte har fået henholdsvis halvandet og et års fængsel. Sidstnævnte fik en advarsel om udvisning.

Den nu 27-årige pædagogmedhjælper havde forud for det grove overfald anmeldt den nu 18-årige for et overfald med en peberspray på det opholdssted, han arbejdede.

Tilfreds anklager

Kort før sagen skulle for retten, blev den 27-årige passet op af de fem mænd. De opsøgte ham, da han havde parkeret for at aflevere sin fireårige datter til pigens mor, forklarede offeret i retten.