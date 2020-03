Trods lukninger: H. C. Andersens fødselsdag fejres stadig

Landets kulturinstitutioner er alle voldsomt udfordrede af nedlukninger og aflysninger, og for Odense Bys Museer er det ikke anderledes. Også de bliver ramt af coronakrisens følgevirkninger.

Senest har museet måttet aflyse H. C. Andersens fødselsdag, der ellers skulle være afholdt den 2. april 2020.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, at vi ikke kan fejre H. C. Andersen på selve dagen, men det giver lidt sig selv. Vi vil ikke bidrage til, at smitten spredes, siger overinspektøren for Odense Bys Museer, Ejnar Stig Askgaard.

Virtuel fejring i stedet

Historieoplæsningen skulle alligevel have været fremført på H. C. Andersens fødselsdag, men nu bliver den fremført digitalt i stedet Ejnar Stig Askgaard, overinspektør, Odense Bys Museer

Odense Bys Museer vil dog stadig hylde den odenseanske eventyrdigter, der ville være fyldt 215 år i år. Det vil de gøre med en virtuel fejring på de sociale medier.

Der er blandt andet planlagt en højtlæsning af ét af H. C. Andersens mange værker. Denne gang er det det mindre kendte eventyr 'Det utroligste', der fremføres, og dem, der lytter med, får fornøjelsen af fortælleren Lise Marie Nedergaard.

- Historieoplæsningen skulle alligevel have været fremført på H. C. Andersens fødselsdag, men nu bliver den fremført digitalt i stedet, fortæller Ejnar Stig Askgaard og uddyber:

- Der vil også ske mere på de sociale medier, og lige nu er vi alle i tænkeboks over, hvordan vi bedst muligt kan markere H. C. Andersens fødselsdag.

Legater allerede uddelt

H. C. Andersens Hus har i forbindelse med fødselsdagen tradition for at uddele digterens legat til to flitttige skoleelever i Odense - en dreng og en pige.

Det arrangement vil dog først finde sted, når coronakrisen er overstået. De to legatmodtagere har derfor allerede fået den glædelige nyhed om, at lige netop de modtager legatet i år.

- De to legatmodtagere havde stor forståelse for hele situationen, og arrangementet er blevet udskudt, så det kan blive afholdt på et senere tidspunkt, fortæller Ejnar Stig Askgaard til TV 2/Fyn.

Indtil der igen kan åbnes for gæster, opfordrer Odense Bys Museer til, at man med passende afstand til hinanden følger H. C. Andersens fodspor gennem byen og lærer mere om den stadig populære eventyrdigter på deres forskellige platforme.