Trods nederlag på isen: Bulldogs skaffede 111.000 kroner til krigsveteraner

Fredag aften spillede Odense Bulldogs mod Sønderjyske, men det var mere end bare en sejr, som var på spil denne aften. Fynboerne spillede for et større formål, da de trak de nye røde trøjer over hovedet: De skulle samle penge ind til veteranhjemmet i Odense.

Aftenens specialdesignede spillertrøjer skulle efter kampen sættes på auktion, og Bulldogs-spilleren Martin Larsens initiativ var en succes. Administrerende direktør Ulla Vahl-Møller for Odense Bulldogs er glad for den store opbakning til arrangementet.

- Det gik helt fantastisk, og det er dejligt at kunne gøre noget for andre. Og når det så kan kombineres med en sportsbegivenhed, i det her tilfælde en ishockeykamp med en fantastisk stemning, så går det jo bare op i en højere enhed. Så det gik helt fantastisk, siger hun.

God stemning i hallen

Den velgørende sag var med til at skabe en god stemning blandt de mange tilskuere, vurderer arrangøren.

- Det giver en helt anden stemning i hallen. Vi kunne sagtens se, at der var 2.385 tilskuere i hallen, hvilket, vi også synes, var rigtig godt, fortæller Ulla Vahl-Møller.

Vilde med Martin Larsen og Bulldogs trøjer

Efter kampen var tilskuerne klar til at få fingrene i de røde trøjer, og især én trøje var der rift om.

- Hele det her projekt var initieret af Martin Larsen, vores spiller, som samtidig arbejder i Livgarden. Det var et rigtig godt arrangement, derfor var der selvfølgelig rift om hans trøje. Han er en populær herre, siger direktøren og fortsætter:

- Vi fik 111.000 kroner ind, så det var jo et rigtig godt resultat, som vi er meget glade for at kunne donere til veteranerne.

Mulighed for fremtidige velgørende arrangementer

Ulla Vahl-Møller udelukker ikke, at der i fremtiden vil komme lignende arrangementer hos Odense Bulldogs. Både for at skabe større opmærksomhed omkring holdet og støtte velgørende formål.

- Det er en god ting at kunne glæde andre. Det er en win-win-situation for os, siger Ulla Vahl-Møller.

Selve donationen bliver givet ved en officiel begivenhed fredag den 28. februar hos Livgarden, hvor donationen vil blive overrakt til veteranerne.

