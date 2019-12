Ville hentes af politiet - kostede mand 15.000 kroner

Trods gentagne forsøg lykkedes det ikke de ansatte på en natklub i Odense at få en 33-årig mand til at tage hjem natten til lørdag. Manden insisterede på at blive smidt ud af politiet.

Det har han sandsynligvis fortrudt.

For de ansatte på natklubben opfyldte den 33-åriges ønske og kontaktede politiet, som fandt ud af, at manden var i besiddelse af en mindre mængde kokain og et større pengebeløb.

- Han havde 17.000 kroner i kontanter på sig, og han skyldte det offentlige 15.000 kroner, siger vagtchef ved Fyns Politi, Hans Jørgen Larsen.

Derfor blev ønsket om at blive hentet af politiet en dyr affære.

- I og med at han har en gæld til det offentlige, må vi beslaglægge pengene, så længe vi ikke blanker ham fuldstændig af, siger vagtchefen.

Han forklarer, at man vurderede, at de resterende 2.000 kroner var nok til resten af måneden.

Må ikke komme igen

Hvorfra de mange kontanter, manden var i besiddelse af, kommer, er ikke fastlagt.

I og med han var i besiddelse af de her stoffer, så har han fået forbud mod at komme der igen Hans Jørgen Larsen, vagtchef, Fyns Politi

- Det kan være, det var til julegaver. Det ved vi ikke, siger Hans Jørgen Larsen.

Langt størstedelen af beløbet er nu uvilligt udleveret til det offentlige sammen med den mindre mængde stoffer. Sidstnævnte betyder, at natklubben sandsynligvis ikke vil blive nødt til at bede politiet hente manden igen.

- I og med han var i besiddelse af de her stoffer, så har han fået forbud mod at komme der igen, siger vagtchefen.

