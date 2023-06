Voldsom brand i stråtækt hus

Brandvæsenet er søndag middag til stede ved en brand i et stråtækt hus på Kærvænget ved Over Holluf i det sydøstlige Odense.

- Det brænder kraftigt, og det er svært at slukke et hus med stråtag. Men alle folk er ude, siger vagtchef ved Fyns Politi Torben Jakobsen til Fyens Stiftstidende.



Vagtchefen oplyser til avisen, at man endnu ikke kender årsagen til branden.

Indsatsleder hos Beredskab Fyn Mikkel Mygenfordt fortæller til TV 2 Fyn, at brandvæsenet vil være på stedet en del timer endnu for at slukke branden.