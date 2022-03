William afprøvede alt fra badminton til skydning: - Det er fedt

Og det er vigtigt, at mange fynboer forsøger at ramme plet med geværerne, som i dagens anledning er laserstyret.

- Vi er her for at vække folks interesse og få nye medlemmer. Vi kæmper hårdt for at skaffe medlemmer. Jeg har en forhåbning om, at der kommer tre til fem nye medlemmer efter i dag, fortæller Kent Madsen.

Foreningen har 160 medlemmer, men mistede sidste år under corona cirka 20 procent af medlemmerne.

Han understreger at det udover muligheden for nye medlemmer til skytteforeningen også er en sjov dag for medlemmerne.