Henrik får nu lov til at sælge kaffe fra gammelt hønsehus

Efter over to års kamp har Henrik Weile nu fået lovliggjort sin MC Kafé i sit nedlagte hønsehus i Tryggelev på Langeland.

Langeland Kommune har hjulpet ham med at få godkendelserne på plads for på lovlig vis at kunne servere kaffe og have et skilt ude ved vejen. Det fortæller Henrik Weile til TV 2 Fyn.

Tilbage i maj blev Henrik Weile dømt for at drive virksomhed uden at være registreret hos Fødevarestyrelsen. Her fik han en bøde på 15.000 kroner.

Ifølge Henrik Weile er hønsehuset nu blevet registreret som en klub.



Desuden har lokale kræfter været behjælpelige med at betale bøden, han fik for at overtræde reglerne i første omgang. Pengene er blandet andet blevet samlet ind ved en indsamling, fortæller han.

