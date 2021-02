37-årig er vaccineret: - Jeg ville ikke have det særlig godt med corona

Coronavaccinationerne er i fuld gang, og to procent af fynboerne er blevet vaccineret mod coronavirus.

37-årige Jogvan Ditlevsen fra Svendborg er en af de fynboer, der har fået begge stik, og han er lettet over at være blevet vaccineret.

- Det var stort. Det var en fantastisk dag, da jeg fik vaccinen. Jeg kunne ikke få armene ned, siger Jogvan Ditlevsen.

Svendborg er topscorer mod covid-19

Netop Svendborg er det sted på Fyn, hvor flest fynboer - sammenlignet med andre kommuner - er blevet vaccineret. Tre procent af svendborgenser har fået vaccinen.

I første omgang er det landets plejehjemsbeboere og de ældste borgere, der har fået tilbudt vaccinen samt frontpersonalet i sundhedsvæsenet.

Jogvan Ditlevsen arbejder til daglig på plejecenteret Caroline Amalie i Svendborg, og her har han og hans kollegaer modtaget vaccinen.

Frygtede coronavirus sammen med lungebetændelse

Af sundhedsmæssige årsager er han dog også glad for, at han fik vaccinen, så han ikke skal være nær så nervøs for sit eget helbred.

- Jeg fik min første lungebetændelse i efteråret, og det har jeg aldrig haft før, siger Jogvan Ditlevsen.

- Hvis jeg fik lungebetændelse og corona samtidig, så tror jeg ikke, jeg ville have det særlig godt, fortæller han.

Derudover er der alvorlig sygdom og graviditet i hans nære familie, så han ønsker bestemt ikke at tage smitten med hjem.

I alt 1.699 svendborgensere er blevet vaccineret. Til sammenligning er der kun vaccineret 76 på Langeland.

Påpasselig inden lempelser af restriktioner

Når det er sagt, fortæller han, at han fortsat vil være påpasselig, indtil der bliver lempet på restriktionerne.

- Vaccinen giver en god tryghed, men måske også en lidt falsk tryghed, fastslår Jogvan Ditlevsen.

Derfor må knus og kram til familien også vente, til der bliver grønt lys fra sundhedsmyndigederne.

- Jeg glæder mig til at give min mor og søster en krammer, men jeg tager stadig mine forholdsregler, fordi jeg vil gerne være 100 procent sikker på, at det er okay at give det et kram, fortæller Jogvan Ditlevsen

