Besparelse kan betyde længere ventetid på en brandbil: - Uklogt, mener tillidsmand

- Det er ikke specielt attraktivt at have en medarbejder ansat, som fra det ene øjeblik til det andet smider hvad de har i hænderne, for at køre til brand. Det er derfor, der er fire folk på stationen i dagtimerne i den nuværende ordning, forklarer tillidsmanden.

Samme standard som andre kommuner

Svendborg Kommune er den eneste kommune under Beredskab Fyn, som har købt tillægsydelsen med den hurtige respons. De øvrige fynske kommuner - med undtagelse af Odense, hvor øens største brandstation ligger - har et såkaldt femminutters-beredskab, hvor deltidsbrandfolk kaldes ind, og skal være ude af porten med den første brandbil efter fem minutter.

Derfor er beredskabsdirektør ved Beredskab Fyn, Søren Ipsen, da heller ikke bekymret for kvaliteten, hvis ellers beredskabet reduceres til et tilkaldeberedskab.

- Hvis Svendborg Kommune ikke længere ønsker at tilkøbe redningsvognen, indfører man det beredskabsmæssige serviceniveau, som oprindeligt har været besluttet i den fælles plan for redningsberedskabet på Fyn, som alle kommuner bag Beredskab Fyn har tiltrådt. Et beredskab uden redningsvogn i Svendborg ville være forsvarligt, siger han og fortsætter:

- Fuldtids- og deltidsbrandfolk har grundlæggende samme uddannelse. En kvalitetsmæssig forskel vil kun ligge i, at afgangstiden alt andet lige øges med op til tre minutter, og at ankomsten på skadesstedet dermed også forventeligt ændres.

Vigtigt at hejse et flag

Spørger man Mathias Mølmand Thorsen, er det dog ikke specielt smart at spare en redningsvogn væk. Den er nemlig brandfolkenes rullende værktøjskasse.

- Den har en kran og alverdens værktøj, som er vigtigt for os under indsatserne. Noget værktøj, som eksempelvis frigørelsesværktøjet, som man bruger til at klippe folk ud af ødelagte biler, vil kunne flyttes, men en kran er straks mere kompliceret. Man vil generelt skulle omstrukturere alle brandbilerne, for at få det nødvendige udstyr med, uden redningsvognen, forklarer han.

Borgmesteren i Svendborg Kommune, Bo Hansen (S), som også er medlem af Beredskab Fyns Beredskabskommission, er da heller ikke selv afklaret med, hvad han synes om spareforslaget.

- Det er rigtig mange penge som kommunen skal spare, og vi kommer uden tvivl til at pille ved nogle ting, som vil berøre borgerne. Men jeg synes det er godt og vigtigt, at fagfolkene rejser et flag, og siger at der er noget vi er nødt til at overveje grundigt her, forklarer han.