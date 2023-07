Dronningen på besøg i Svendborg

Mandag har Kongeskibet Dannebrog lagt til kaj i Svendborg Havn.

Kongehusets Kommunikationsafdeling bekræfter over for TV 2 Fyn, at Hendes Majestæt Dronningen er ombord på Kongeskibet Dannebrog i forbindelse med et privat togt.

I weekenden besøgte Dronning Margrethe Koldinghus. Her blev hun fejret med en privat middag, fordi hun i midten af denne måned vil være den længst siddende, regerende monark i Danmarkshistorien, oplyser kongehuset på sin hjemmeside.

Kongeskibet forventes ifølge Svendborg Havn at sejle videre igen klokken 17.00.

Tirsdag ankommer Hendes Majestæt til Sønderborg og Gråsten for at tage sommerophold på Graasten Slot.