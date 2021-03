Efterskole på Fyn lukker på grund af smitteudbrud

Oure Efterskole på Fyn lukkes midlertidigt på grund af et smitteudbrud. Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed.

Læs også Holdt forlovelsesfest med 70 gæster i Vollsmose

- Vi følger situationen og foretager smitteopsporing i samarbejde med kommunens sundhedstjeneste. Elever, medarbejdere og deres familier opfordres til at blive testet, skriver styrelsen på Twitter.

De over 500 elever har været tilbage på Oure Efterskole siden mandag den 15. marts. Her mødte de ind efter tre måneders nedlukning.

19 elever smittet

Efterfølgende har skolen testet massivt for coronavirus som led i genåbningsplanerne for landets skoler. Alligevel har virussen fundet vej til skolen.

- Der er 19 elever, som er blevet konstateret smittede. Alle elever er fra én enkelt afdeling. Vi har i alt seks små afdelinger, siger efterskoleforstander Mette Romer Søborg til TV 2 Fyn.

Hvordan er de blevet smittet?

- De har smittet hinanden. På trods af de er blevet testet, så er der kommet smitte ind. De har måske været forbi en superspreder og været superuheldige. Vi har været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed, og de vurderer, at det kan være muligt, at eleverne har haft virus “sovende i kroppen”, og at det derfor ikke har været muligt at påvise gennem test, forklarer efterskoleforstanderen.

Sådan har eleverne det

Da eleverne blev testet, da de kom tilbage på skolen i sidste uge, var alle elevernes test negative.

Eleverne er blevet informeret om smitteudbruddet onsdag, og torsdag har deres forældre også mulighed for at stille spørgsmål ved et onlinemøde.

- Vi håndterer sagen sådan, at vi har haft et stort møde på Zoom, hvor vi har fortalt eleverne, hvad skolen er blevet pålagt. Så har de haft mulighed for at stille spørgsmål. I morgen har vi indkaldt forældrene til et møde på Zoom, hvor de kan stille spørgsmål, siger Mette Romer Søborg.

Ingen af de coronasmittede elever har det decideret dårligt af at være blevet smittet.

Forstander: Vi har overholdt alle restriktioner

Oure Efterskole forsikrer, at alle retningslinjer i forhold til smittespredning er blevet overholdt.

- Der er gået det galt, at vi har corona i samfundet. Vi er et billede af det omliggende samfund. Vi kan være lige så uheldige som resten af samfundet. Vi har overholdt alle de restriktioner, der har været, forsikrer Mette Romer Søborg.

- Unge mennesker gør det bedste, de kan, men vi har også ret til at blive klogere, og der er nogle af de unge mennesker, der bør kigge indad og ændre adfærd, fortsætter hun.

Efterskolen, der er landets største af sin slags, vil gå tilbage til onlineundervisning - i første omgang indtil 5. april, altså efter påske.