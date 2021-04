Fik ubehagelig overraskelse: Tidligere patient har anmeldt svindellæger til politiet

- Den poppede op mandag med: "Husk din tid klokken det og det tirsdag" - altså i går, siger hun og fortsætter:

- Der fik jeg det helt dårligt igen. Der kom kvalmen og rysteturene og det hele, fordi min tillid er totalt brudt.

Henriette Hoberg har nu skiftet til en ny læge, som hun håber, hun kan stole på. Derudover planlægger hun at skrive en klage til regionen over håndteringen af sagen.

I mellemtiden håber hun, at flere patienter med samme oplevelse vil anmelde lægeparret. Da hun selv indgav en anmeldelse til Fyns Politi, blev hun opfordret til at råde andre til netop det.

- Jeg fik det gode råd, at jeg skulle sørge for, at så mange andre, der var ramt af det, også skulle anmelde det, for at efterforskningen kom i gang, siger Henriette Hoberg.