Først den ene vej: Nu er der alligevel flertal for biler gennem porten

De fredede portbygninger ved Valdemars Slot var for en kort bemærkning endnu mere fredede, da Teknik- og Erhvervsudvalget 5. december besluttede at lukke vejen igennem porten i en prøveperiode på to år.

I går torsdag kunne vi på TV 2/Fyn fortælle, at det ikke var en særlig populær beslutning i blandt andet Troense Beboerforening, hvor man frygtede øget trafik og en længere og mindre smuk vej til arbejde.

Hvorfor blev vejen lukket? Den fredede port er så smal, at nogle køretøjer har problemer med at undgå at ramme porten. Det tager porten selvfølgelig skade af, og derfor er det blevet behandlet i Teknik- og Erhvervsudvalget, hvad man skulle gøre for at undgå, at et stykke kulturarv tager vedvarende skade.

Men nu er politikerne vendt på en tallerken. Det bekræfter Svendborgs borgmester Bo Hansen (S) til TV 2/Fyn.

Et træls forløb

Torsdag eftermiddag drøftede Enhedslisten sagen, og partiet kom frem til, at sagen bør behandles igen. Med Enhedslistens stemmer var der så flertal i byrådet for at omgøre beslutningen.

- Det er selvfølgelig et træls forløb. Vi bør jo altid sørge for at høre borgerne, når der er noget, der har stor konsekvens for nogle borgere, at man så også laver en offentlig høring. Det er vigtigt for os. Det er smuttet i det her tilfælde, siger byrådsmedlem Jesper Kiel fra Enhedslisten.

- Vi har hørt de to borgere, der har et slot, hvad de ville. Det har også skinnet igennem, at de har en meget stor økonomisk interesse i at få lukket, og det synes jeg ikke er kommunens opgave at tilgodese, siger han.

Konservative og Alternativet alene

Tilbage i december blev forslaget ellers vedtaget 9-0 i Teknik- og Erhvervsudvalget. Men beboerforeningens modstand mod vejlukningen er blevet hørt i byrådet. Derfor skulle partierne inden fredag middag afgøre, hvordan de stiller sig i sagen.

Det er imidlertid gået en anelse hurtigere, da Enhedslisten i går valgte at bakke op om, at beslutningen skulle genbehandles.

Læs også Kulturarv ødelægges: Ulmende modstand rokker ved beslutning om vejlukning

Kort efter fulgte Socialdemokratiet, og nu er det alene De Konservative og Alternativet, der står bag beslutningen om at lukke vejen for biltrafik for at sikre de frede bygninger.

Manglende dialog

Mest problematisk har det i følge formanden Knud Helles for Troense Beboerforening været, at der ikke har været en dialog med borgerne.

- Vi er ikke blevet bedt om at udtrykke vores mening. Vi har opdaget, at der er taget den beslutning og har reageret på den. Vi er slet ikke blevet informeret, og det, synes vi, er meget forkert, siger Knud Helles.

Venstres viceborgmester, Lars Erik Hornemann, sagde torsdag til TV 2/Fyn at han er træt af, at "man har fået det til, på den her måde, at se ud som om, der faktisk er en konflikt".

Læs også OK20 er i gang: - Jeg skal ikke arbejde sammen med en polak til 50 kroner i timen

- For borgerne i Troense vil rigtig gerne Valdemars Slot, man savner bare en dialog, siger han og er dermed enig med Knud Helles i, at beboerne skulle have været hørt.

Men nu skal sagen genbehandles, og om den nye politiske behandling rummer en høringsfase og et borgermøde er endnu ikke fastlagt.