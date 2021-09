Naturfond giver en halv million til at redde fynske strandtudser

Andre steder i landet skal der blandt andet sættes vildsvin ud og skabes store arealer med vild natur. Og det er vigtigt, der bliver sat ind, mener Flemming Nielsen, der er direktør for Den Danske Naturfond.

- Naturen er under pres, også i Danmark. Den har brug for, at vi sammen gør en indsats, hvor vi kan. Derfor er vi meget glade for at kunne hjælpe ildsjæle i hele landet med at gøre deres drøm om at hjælpe naturen til virkelighed. Hver kvadratmeter ekstra natur tæller for Danmarks vilde dyr og planter og for alle, os der holder af at færdes i naturen, siger han i en pressemeddelelse.

Man kan få et overblik over alle projekterne på Naturfondens hjemmeside.