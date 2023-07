Fynsk festival tilbyder som den første gratis bind og tamponer

Det skabte en del opmærksomhed, da Arena Næstved i sidste uge annoncerede, at de ville sørge for gratis bind og tamponer på spillestedets toiletter.

Nu gør den fynske festival Hansted Live dem kunsten efter og annoncerer gratis bind og tamponer på festivalens toiletter til de kvindelige gæster, når musikken spiller torsdag, fredag og lørdag i den kommende uge.

Initiativet skal sikre, at kvinder føler sig mere trygge og komfortable under festivalen i Svendborg, og samtidig skal det fremme åbenhed og dialog om kvinders hygiejnebehov.

- Vi er sindssygt stolte over at være forgangsbillede for så vigtigt et tiltag og i den grad en service, vi som festival er glade for at kunne tilbyde vores gæster. Vi håber, at vi kan samle vigtig erfaring, som vores venner i festivalbranchen kan drage nytte af og forhåbentlig dermed kan ride med på samme bølge i fremtiden, siger festivalchefen, Lars S. Aagaard.



Ifølge folkene bag bliver Hansted Live den første danske festival, der tilbyder gratis bind til sine gæster.

Eventchefen i Svendborg Event, Anja Haas, er også stolt over den nye festivalservice, som er kommet til i samarbejde med netop Svendborg Event.

- Vi har købt dem ind, fordi vi rigtig gerne vil understøtte en ligeværdighed mellem mænd og kvinder. I de nye generationer, der vokser op, skal det være lige så naturligt at få sine hygiejneprodukter, som at der er toiletpapir på toiletterne.

De kvindelige festivalgæster vil få adgang til dispensere med bind og tamponer fra HERBOX på strategiske steder rundt på festivalpladsen.