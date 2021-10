Fynske elever og lærere hjælper tyskere: - Det er sindssygt stort

Byens skole, Katholische Grundschule Gemünd, og Morsten Jugendhilfe i Hellenthal ikke langt derfra, blev hårdt ramt, og det er de to skoler, der nu får en sydfynsk hjælpende hånd.

Hjælpen kommer fra to tysklærere og deres elever, som har deres daglige gang på Nymarkskolen i Svendborg.

Men de gør altså andet end at terpe tyske gloser. De har længe samlet møbler sammen, og mandag var det sandhedens time.

- Det er sindssygt stort, at to små tysklærerinder kan stable sådan noget op, og vise vores børn, at hvis man står sammen, hvis man har en mening, hvis man gerne vil noget, hvis man gerne vil engagere sig i noget, så kommer der noget ud af det. Og det er, at vi kan hjælpe nogle andre, siger Annelene Nietzer, da de to lærerinder ser resultatet af indsamlingen.

Indtil da, har de kun set billeder af det indsamlede.

- Jeg bliver helt målløs. Det er helt uvirkeligt. Og så vide, at det kommer nogen til gavn, så bliver man helt taknemmelig, siger Annika Rix Nielsen.

Billeder satte gang i indsamlingen

Det var billederne af de massive ødelæggelser, der fik de to lærere til at starte indsamlingen fra dag ét i det nye skoleår.

Eleverne fra 7. til 9., hvilket er dem der har tysk, lyttede til lærernes idé - og så gik det stærkt.

Blandt andre var der en far til en elev i 9. klasse, som havde startet en skole og havde nogle møbler til overs.

- Han kunne se, at de her kunne de gå til et rigtig godt formål, hvor nogen ville blive rigtig glade og tage godt imod dem, siger Annika Rix Nielsen.