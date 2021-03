Genåbningsglæde i Svendborg: - Det er vidunderligt, og en ny livsglæde er dukket op

Med store genåbningsdag er der igen liv og glade dage at spore rundt på Fyn. Og det er ikke kun hos butiksejere, julegavebyttende og shoppelyste fynboer, at foråret og genåbningen falder godt sammen.

For midt på gågaden i Svendborg står Leo Schøster igen og nynner en glad melodi med Hus Forbi i hænderne.

- Det er vidunderligt. En ny livsglæde er dukket op, smiler han.

Leo Schøster er glad for igen at se mennesker på gaden i Svendborg, hvor han bor som hjemløs. Foto: Morten Albek

Mens Leo nynner videre strømmer det med mennesker i gågaden, hvor butikkerne for første gang siden 23. december slå dørene op igen.

Corona i baghovedet, men...

Foran tøjbutikken Zizzi i Svendborg står butiksmedarbejder Camilla Fria Jørgensen.

- Må vi godt komme indenfor, spørger en kunde.

- Det må I gerne, der står sprit lige dér. Det er så dejligt at se jer, smiler Camilla Fria Jørgensen, da hun byder kunder ind i butikken igen.

De seneste to måneder har hun og kollegaerne bare ventet på grønt lys fra regeringen, og hun er glad for, at det endelig er blevet tid til genåbning.

Alle er indstillet på simpelthen at tage hensyn til hinanden, og det gør de. Det er dejligt at se, at folk passer på hinanden Grethe Rahbek, pensionist

- Vi har glædet os så meget til at hilse på vores søde kunder, sælge en masse tøj og bare komme i gang. Der er kunder, der skal bytte julegaver, men så kan de jo heldigvis få nogle af de lækre, nye forårsvarer, smiler hun.

En af de kunder, der stod klar foran butikken ved åbning er Mie Madsen.

- Det er bare dejligt at komme ud og få noget af det, man har manglet. Selvom jeg kunne have fået det på nettet, vil jeg hellere støtte butikkerne, siger hun og tilføjer, at coronaen stadig ligger i baghovedet trods genåbningen.

- Det er et år, vi har haft det her, så det ligger er hele tiden, men jeg har glædet mig rigtig meget til at komme ud, siger Mie Madsen.

Genåbning 1. marts I dag trådte en række nye regler i kraft, der betyder, at butikker og foreninger landet over igen kan slå dørene op. For butikker under 5.000 kvadratmeter betyder det, at de fra og med i dag genåbne mod krav om at have færre kunder ad gangen. Genåbningen gælder ikke for butikker i storcentre.

Butikker på 5.000 kvadratmeter eller derover kan også åbne. Her kræver det blot, at kunderne bestiller tid i forvejen.

Udendørs idræts- og foreningsaktiviteter kan nu foregå med op til 25 deltagere.

Udendørs kulturinstitutioner kan åbne, mod at gæster fremviser en negativ coronatest, der er højst 72 timer gammel. Se mere

- Jeg skal nå det, inden det lukker igen

Ikke kun Mie Madsen er taget på tur til Svendborg mandag for at bruge penge i de lokale forretninger. Og selvom genåbningen har sendt mange mennesker på gågaden, er der ingen utryghed at spore.

- Jeg trængte til at komme ud og få lidt nyt tøj, og det har jeg gået og ventet på, for jeg kan godt lide at handle lokalt. Alle er indstillet på simpelthen at tage hensyn til hinanden, og det gør de. Det er dejligt at se, at folk passer på hinanden, siger Grethe Rahbek og fortæller, at hun nyder at se aktivitet i byen igen.

Også Victoria Nielsen har været en tur i Svendborgs butikker for at handle ind til forårsvarmen.

- Jeg er ude og støtte byen og benytte mig af, at butikkerne er åbne. Det ville jeg lige opleve, inden vi kan risikere, at det hele lukker ned igen, siger hun og fortsætter:

- Vi kommer jo til at savne vores normale liv, som er blevet frarøvet os, så at komme væk fra sofaen er rigtig vigtigt. Jeg er glad for at være ude, og jeg bekymrer mig ikke om noget, for folk i Svendborg er rigtig gode til at holde afstand og spritte af, siger Victoria Nielsen.

Brunner på hjul

Mens kunderne nyder at være på gaden igen og butiksejerne smilende langer varer over disken, kommer et lille tog kørende på gågaden. Men toget er ikke proppet med passagerer, derimod brune kasse med den fynske favoritkage til handelsstandsforeningens medlemmer.

Men at se alle menneskerne igen og få en sludder for en sladder, det har været dejlig rart Leo Schøsler, hjemløs

- Det er en festdag for vores medlemmer. Det er mennesker, der elsker deres job og at servicere kunder, og det har de nu fået lov til. Så vi tager en rundtur med vores bytog med brunsviger til medlemmerne, siger Martin Larsen, der er formand for Shopping Svendborg.

'Brunnertoget' er sat på hjul af Svendborg Event, der ville gøre noget ekstra for byens butiksmedarbejdere.

- Vi skal ud og dele lidt sødt ud til vores medlemmer, som har glædet sig som børn til at komme tilbage. Vi vil gerne fortælle dem, hvor meget byen har savnet dem, og vi håber, at det bliver en travl dag, hvor de får brug for lidt sødt, fortæller Anja Haas, der er eventchef i Svendborg Event.

Et gammelt bytog kommer rundt i byen med brunsviger til butikkerne. Til sommer skal toget køre med passagerer i gaden. Foto: Morten Albek

Midt på gågaden nynner Leo Schøster videre og smiler over de mange mennesker, der er tilbage i hans hjem.

- Det har været trist for alle mennesker, men især for os hjemløse, der ikke har så meget at se til i forvejen, smiler han.

Og der har da også været lidt gang i salget af hjemløseavisen Hus Forbi igen.

- Det går lidt godt, men ikke specielt godt. Solen skal lige på himlen igen. Men nu har de faste kunder været forbi igen, siger han og tilføjer:

- Men at se alle menneskerne igen og få en sludder for en sladder, det har været dejlig rart.