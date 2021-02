Glæder sig over lys på havnen : - Det er femte gang, jeg er her

På parkeringspladsen bag de gamle værfsbygninger på Frederiksø i Svendborg har der siden 30. januar været lyst op om aftenen af dekorationer, installationer og kunstværker.

Udstillingen Lysglimt i mørket med kunstværker fra en lang række lokale kunstnere bliver modtaget positivt af svendborgenserne.

- Det er en dejlig mulighed, når jeg går min aftentur, at komme ned og se, hvad der sker hernede. Det er femte gang, jeg er hernede, siger Karsten Nielsen.

- Jeg skal bruge lidt tid på at se, hvad det kan give mig af refleksioner og kunsterniske indtryk, fortæller han.

Aflyst fest med 4.000 mennesker

Det er byens årlige lysfest, der på grund af coronaviruspandemien er blevet til en måned med lysglimt i stedet for. Havnen er derfor i disse uger forvandlet til små lysseværdigheder.

- Det ser meget hyggeligt ud, og det er vigtigt, at der sker sådan nogle ting i lille Svendborg, siger Sille Hegleby.

- Det ser meget godt ud, når det er mørkt, og det ser bedre ud, end når der bare er ingenting.

Sådan er lysfesten anderledes

I processen med udstillingen har arrangørerne blandt andet været i kontakt med politiet for at finde ud af, om det kunne lade sig gøre at lave en udendørs udstilling med hensyn til coronarestriktionerne. Det kunne det.

I 2020 var der 4.000 mennesker til lysfesten. Det er fem år i træk, at den finder sted - men altså på en helt anderledes måde denne gang.

- Vi holder fast, men vi laver det i et helt andet format. Alt er udendørs, og vi får det til at lykkes, så det bliver så forsvarligt, som vi kan, siger Anne Als, der er tovholder på Lysglimt i mørket.

- Der skal være lys og liv på havnen i den mørkeste tid, fastslår hun.

Publikum har tidligere deltaget aktivt blandt andet ved at deltage i workshops under lysfesten, men det er aflyst i år. Lysglimt i mørket kan opleves frem til søndag.