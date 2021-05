GOG er klar til semifinale - BSH nærmer sig

Førerholdet GOG sidder dog tungt på den med ni point, mens BSH er nummer to med seks point.

Sønderjyske og KIF Kolding har begge to point på de efterfølgende pladser, og Bjerringbro-Silkeborg mangler kun et enkelt point for at snuppe den sidste plads i semifinalerne.

KIF Kolding kunne ellers have åbnet gruppen på vid gab med en sejr hjemme over BSH.

Som det var tilfældet tidligere i sæsonen, ydede KIF Kolding da også stor modstand tidligt i kampen og var foran ved pausen, men BSH-træner Peter Bredsdorff-Larsen var ikke nervøs undervejs.

- Kolding spillede igen en fin kamp. De gjorde det svært for os at score mål og brød rytmen for os med syv mod seks-spil.

- Vi ved, at man skal holde tungen lige i munden, og at det ville tage tid, før vi fik kontrol over kampen. Det gjorde det også, men jeg synes, at vi fra starten af anden halvleg havde rimelig kontrol, siger han.

Koldingenserne tog kampens første føring, men måtte herefter vente mere end 18 minutter på at bringe sig foran igen.