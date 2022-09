GOG forlænger kontrakt med talent

Højrebacken Emil Madsen fortsætter med at spille i den gule GOG-trøje.

Den 21-årige håndboldspiller har besluttet at forlænge sin kontrakt med en treårig aftale, der gælder frem til 2025. Det skriver GOG i en pressemeddelelse.

- Jeg er superglad for aftalen, og for at jeg kan blive nogle flere år. Jeg synes, at jeg er det rigtige sted i min karriere, fordi jeg får ansvar og spilletid, så det var den perfekte mulighed for at få endnu flere pokaler, spilletid og ansvar, udtaler Emil Madsen i pressemeddelelsen.

Emil Madsen var en del af holdet, da GOG sidste sæson sikrede sig DM-guld over Aalborg tilbage i juni. Det var første gang siden 2007, at den fynske klub vandt mesterskabet.

- Han er en klasse fyr

Den sidste tid har højrebacken også vist "sit store potentiale" på håndboldbanen, lyder det ifølge GOGs direktør Kasper Jørgensen.

- Han er en af de spillere, som holdet skal bygges op omkring, så det er naturligvis en voldsomt god nyhed for klubben, udtaler Kasper Jørgensen i pressemeddelelsen.

Emil Madsens nye kontrakt med klubben bliver også mødt positivt af de andre spillere på holdet heriblandt cheftræner og barndomskammeraten Simon Pytlick.

- Madsen er i ordets egentlige forstand en "goal-getter". Han ved, hvor målet står, og han er dygtig til at finde den vej, hvor han kan skabe chancer for sig selv. Og ved siden af det, har ahn god forståelse for det taktiske, siger cheftræner Nicolaj Krickau.

- Han er en klasse fyr, der er med til at skabe en rigtig god stemning på holdet, og så er han også uundværlig på banen, hvor han gør et godt stykke arbejde, udtaler håndspiller Simon Pytlick.