Stjernespiller forlader GOG

Ifølge den fynske klub har 22-årige Gidsel valgt at benytte sig af en klausul i sin kontrakt i forbindelse med skiftet til den udenlandsk klub.

- Jeg er helt vildt taknemmelig for den tid, jeg har haft i GOG.

- Jeg er helt sikker på, at havde jeg ikke været i GOG og på Oure, så ville jeg ikke have haft mulighed for at få opfyldt den drøm, som jeg nu skal ud og opleve i udlandet, siger Mathias Gidsel.

Mest værdifulde

Han er for nylig vendt hjem fra OL i Tokyo med en sølvmedalje og en kåring som mest værdifulde spiller i turneringen.

Mathias Gidsel kom til GOG i 2014, og som ungdomsspiller blev det til DM-guld som både U16- og U18-spiller.