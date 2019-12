Idrætsklub får stjålet fyrværkeri tilbage - men først i 2020

Det fyrværkeri, der natten til lørdag blev stjålet fra to containere ved Tåsingehallen, kan snart udleveres til rette ejermand, Tåsinge Forenede Boldklubber. I hvert fald den tredjedel, som Fyns Politi mandag opsporede i en kælder i Vollsmose.

Men da fyrværkeriet har været ude af sikre hænder, sker det ikke lige med det vuns. Sikkerhedsstyrelsen skal først sige god for det, og derfor må klubben vente til det nye år.

- Der er nogle af kasserne, der har været åbne, så vi skal være sikre på, at fyrværkeriet ikke har udviklet sig forkert og måske giver skade, siger vagtchef ved Fyns Politi, Hans Jørgen Larsen.

Derfor er der lavet en aftale med Tåsinge Forenede Boldklubber om, at de får fyrværkeriet tilbage i det nye år.

Skal til Aalborg

Fundet af fyrværkeriet ændrer ikke umiddelbart ved beslutningen om at droppe salget af nytårsraketter fremover.

- Vi må se, hvor meget det ender med, siger formand for Tåsinge Forenede Boldklubber Jesper Thomsen.

Alligevel er han glad for, at det økonomiske tab ikke bliver så stort som først frygtet.

- Det er vi jo sindssygt glade for. I stedet for at skulle finde 100.000 kroner ud af en omsætning på 200.000 er det jo en befrielse, at vi måske kun skal finde det halve, siger han.

Selvom boldklubben får fyrværkeriet retur, kommer det i første omgang til Nordjylland.

- Vi skal have sendt det retur til opbevaring hos Aalborg Fyrværkerifabrik. Det er der, de kan håndtere den slags. Vi må ikke have det stående hernede.

Politiet søger vidner

At det nu også er fra Tåsinge, fyrværkeriet i et kælderrum i Vollsmose stammer fra, kan der på nuværende tidspunkt ikke sås tvivl om.

- Vi har batterier fra Nordic-serien, og det er vi de eneste, der sælger på Fyn. Det er også derfor, vi er ret sikre på, at den fangst i Odense er fra os, siger Jesper Thomsen.

Det bekræfter Fyns Politi.

- Det er vi faktisk så sikre på, som vi kan være. Vi har både snakket med dem, der har fået det stjålet, og de har sendt nogle fakturaer ind. Så vi er ret sikre på, at det er det rigtige fyrværkeri, vi har fat i, siger vagtchef ved Fyns Politi Hans Jørgen Larsen.

