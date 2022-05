Konkursramt plejefirma brugte falske selvstændige

To medarbejdere fra et nu konkursramt plejefirma i Svendborg var ansat under samme forhold, som man ser i byggebranchen og hos det omdiskuterede udbringningsfirma Wolt.

Og det skal stoppes, mener FOA. Det giver nemlig mulighed for, at arbejdsgiveren kan slippe for ansvaret overfor medarbejderen.

- Det er en skævvridning af arbejdsmarkedet og en udvikling, vi skal have stoppet, siger FOA-næstformand Thomas Enghausen, i en pressemeddelelse.

De to medarbejdere var ansat i Svendborg-firmaet Medistance, der leverede pleje til ældre borgere i Svendborg Kommune. Men de var ansat som selvstændige med egne cvr-numre, og arbejdede derfor som en slags underleverandører.

Det betyder eksempelvis, at Medistance ikke har noget ansvar overfor medarbejderne i forhold til forsikring, pensionsindbetaling eller varsling af vagtændringer. Dermed kan vagter aflyses uden varsel, og medarbejderen vil kun modtage betaling for den reelle arbejdstid.

Mere besværligt efter konkurs

I 2021 gik Medistance konkurs, og medarbejderne er nu ikke sikre på at modtage den løn, de mangler at få udbetalt. Normalt kan der stilles et lønkrav overfor Lønmodtagernes Garantifond , men det er nu mere besværligt.

- Vi har stillet kravet på vegne af medlemmerne til Lønmodtagernes Garantifond, fordi vi mener, de har arbejdet som lønmodtagere side om side med deres ordinært ansatte kolleger. Men det er klart, at det er en langt mere usikker situation, de står i nu på grund af deres tidligere arbejdsgivers beslutning om at ansætte dem under egne cvr-numre, siger Thomas Enghausen.

Tidligere på året tog Skatterådet stilling til en lignende sag med et Wolt-bud, der var ansat som et selvstændigt cykelbud for firmaet. Her blev konklusionen, at buddet skulle betragtes som lønmodtager og ikke selvstændig.

Thomas Enghausen håber derfor, at Lønmodtagerens Garantifond ser sagen fra Svendborg på samme måde.

TV 2 Fyn har forsøgt at ringe til nummeret, der er tilknyttet det nu nedlagte plejefirma. Det eksisterer ikke længere. Derudover har vi forsøgt at få fat i de tidligere ejere - det er heller ikke lykkedes.



Kritisable sager om medarbejderes forhold er langt fra enestående på Fyn. Ved et større renoveringsprojekt i Langeskov boede udenlandske håndværkere ulovligt i skurvogne på byggepladsen, ligesom firmaet bag har flere sager om arbejds- og lønforhold.