Legendarisk slot er genåbnet i dag

Og Duddi, som Louise Iuel Albinus også kendes som, er glad for at kunne slå dørene op igen.

- Jeg er så glad. Det er meget stort for mig at kunne åbne slottet igen. Det er en del af vores kulturarv og ligger lige i baghaven for fynboerne, som vi endelig kan byde indenfor igen, siger hun til TV 2 Fyn.

Og populariteten er til at få øje på. På Svendborgsundbroen er der nemlig kilometer lang kø hele vejen.