Ny chef er stemplet ind: GOG-træner vil styrke defensiven

Der er kommet en ny sherif til Gudme.

Ian Marko Fog er stemplet ind som cheftræner for det fynske traditionshold efter et ophold i TMS Ringsted som håndbolddirektør. Med hans ankomst er der blevet sat særligt fokus på én ting i GOG's spil: forsvarsspillet.

- Vi kommer til at få noget mere fysik i forsvaret. Vi vil stadig gerne spille hurtigt op i banen, som man kender GOG, men vi kommer til at spille mere hårdt nede bagved, så vi kan få hjulpet vores målmænd med at få flere redninger, siger Ian Marko Fog.

Selvom GOG sidste år vandt både mesterskabet og pokalturneringen, så var det faktisk det hold sammen med Ribe-Esbjerg HH, som lukkede flest mål ind i herreligaens grundspil. Hele 797 mål lukkede holdet ind på 26 kampe. Det er 30,7 mål pr. kamp. Og det skal der altså nu laves om på.

Under dagens træning, som TV 2 Fyn overværede, trænede den nye GOG-trup også meget på den defensive struktur.

Trænerens ankomst og tilgang er blevet taget godt imod i spillertruppen – både blandt nye og gamle spillere.

- Ian er i godt humør og en glad fyr. Så der kommer helt sikkert til at være masser af stemning på holdet, siger GOG's playmaker Morten Olsen.

- Nu har vi haft to dage sammen, så det er relativt nyt. Men alt er meget positivt. Man kan mærke motivationen fra ham, siger GOG's nye venstre back Aaron Mensing.

GOG har nu knap én måneds træning forude, inden holdet møder Skive i en pokalkamp 24. august.