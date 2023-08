Pytlick: - Specielt at spille her for et andet hold end GOG

Sidste sæsons helt store GOG-profil Simon Pytlick er onsdag aften tilbage i Gudme-hallen for at spille træningskamp mod GOG.

Og for første gang nogensinde skal thurineren spille for modstanderne i den hal, han er kommet i, siden han var dreng.

- Jeg er glad for, det ikke er en kamp, der betyder noget. Det er lidt specielt at spille på den hjemmebane, man har spillet på i 12 år, og så gøre det for et andet hold. Det er lidt mærkeligt, siger Simon Pytlick.

Den 22-årige håndboldstjerne skiftede denne sommer til Flensburg Handewitt, hvor han under den tidligere GOG-træner Nikolej Krickau spiller sammen med hele fem tidligere GOG-spillere.

- Men det er jo håndbold, så når først kampen går i gang, tænker jeg ikke meget over det. Efter kampen skal jeg have en snak med mange af fansene herfra, for de betyder rigtig meget for mig.

- De var gode til at bakke os op sidste år, så det er fedt, at der kommer en næsten fuld hal, siger Simon Pytlick til TV 2 Fyn.