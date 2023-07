Se video: Tilskuere klappede, da dronningen gik i land på Sydfyn

De nysgerrige svendborgensere, der var tilstede på Svendborg Havn mandag klokken 12.21, gav sig pludseligt til at klappe.

Årsagen var, at Hendes Majestæt Dronningen endelig gik i land i havnen fra Kongeskibet Dannebrog. De mange ventende tilskuere fik også et lille vink fra majestæten. Se hvordan det gik for sig i videoen herover.

Kongeskibet Dannebrog forventes ifølge Svendborg Havn at sejle videre igen klokken 17.00.

Tirsdag ankommer Hendes Majestæt til Sønderborg og Gråsten for at tage sommerophold på Graasten Slot.