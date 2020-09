Fyns Politi: Havørne blev dræbt med nervegift

Mandag er det konstateret, at de fire havørne, der i sidste uge blev fundet døde på Tåsinge, er blevet forgiftet. Fuglene har formentlig været døde et par uger, da de blev fundet.

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Formanden for Dansk Ornitologisk Forening på Fyn, Henrik Kalckar er rystet efter oplysningen er kommet frem.

- Jeg bliver enormt trist og tænker, at det er vanvittigt, siger han til TV 2 Fyn.

De fire havørne blev sendt til obduktion hos DTU i København, hvor det altså er konstateret at ørnene har haft nervegiften carbofuran i blodet.

Nu må det være på tide at få en enhed hos politiet som helt specifikt arbejder med faunakriminalitet Henrik Kalckar, Formand DOF Fyn

Ifølge formanden for Dansk Ornitologisk Forening kræver det nu, at der sker stramninger på området.

- Vi savner klare signaler fra myndighederne om, at det her tages alvorligt. De ord kan vi sige med større vægt, fordi vi nu har vished om, at det er en kriminel handling, der ligger bag, lyder det fra formanden.

Faunapoliti

Ifølge Henrik Kalckar findes der et såkaldt faunapoliti i andre lande, der udelukkende beskæftiger sig med kriminalitet begået mod dyreliv.

Det efterlyser han i Danmark.

- Nu må det være på tide at få en enhed hos politiet som helt specifikt arbejder med faunakriminalitet, siger han.

- Og så ønsker vi at strafferammen bliver sat op og bliver benyttet. Vi vil have en mentalitetsændring og ønsker ikke at den slags kan foregå, uddyber Henrik Kalckar.

Forkert naturopfattelse

For ornitologformanden er det svært at sige, hvorfor havørnene blev dræbt.

- Få mennesker har en opfattelse af naturen, hvor det er sådan en nyttehave. Man luger de ting væk, som man ikke bryder sig om, og det kan man bare gøre fordi, at det er mennesket i centrum, og det er os, der bestemmer, siger han.

Han er dog i tvivl, om der skal gøres en indsats for at udbrede viden om havørne.

- Jeg synes, vi gør meget, og vi er jo frivillige, siger formanden.

Hvert år afholder foreningen blandt andet ørnens dag.

- Det er en af de måder, hvor vi forsøger at komme ud over rampen og fortælle, at der er noget særligt, fortæller Henrik Kalckar.

Til gengæld er han overbevist om, at de kommer fugleforgiftningerne til livs.

- Ligesom vi syntes, det var okay for år tilbage at sidde og smøge den i bilen med ungerne på bagsædet. Så jeg tror, vi kan ændre os forbavsende meget.

Tidligere fundet døde rovfugle

Cabofuran er et stof inden for pesticidgruppen carbamater, og det bevirker, at musklerne lammes. Stoffet er yderst kraftigt, og det optages meget hurtigt via dyrets slimhinder.

Konklusionen fra laboratoriet er, at giften slog fuglene ihjel. Cabofuran har været forbudt i EU siden 2008, oplyses det pressemedelelsen.

Der blev tidligere i år fundet både en rød glente i det samme område - fuglen var død og også her viste undersøgelserne, at den var blevet forgiftet med Carbofuran.

Fyns Politi efterforsker lige nu sagerne og vil meget gerne høre fra borgere, der måtte have relevante oplysninger. Fyns Politi kan kontaktes på telefon 114.

Fyns Politi har mandag ikke mulighed for at komme med yderligere kommentarer.