Svendborg-festival aflyser i 2021 - Vi kan ikke nå at stykke et program sammen

Corona har krævet mange ofre blandt fynske festivaler, og nu melder der sig endnu et. Det er Svendborg Graphic, der allerede nu aflyser næste års udgave.

Vi vil gerne bevare det høje niveau, og det tror jeg ikke, vi havde været i stand til Asbjørn Bourgeat, festivalleder

Det skriver festivalen på deres Facebook-side.

Festivalleder Asbjørn Bourgeat oplyser til TV 2/Fyn, at corona-nedlukningen har resulteret i for lidt forberedelsestid til Svendborg Graphic.

- Vi kan ikke nå at stykke et program sammen, og der er stor usikkerhed om, vi overhovedet må afholde en festival til januar, siger han.

Svendborg Graphic er en international festival, der tilbyder oplevelser indenfor animation, spil og tegneserier.

Problematisk at få medvirkende

Allerede da landet blev lukket ned luftede ledelsen tanken om udsættelse. Ifølge festivalleder er der flere grunde til at aflysningen kommer nu.

- Det er en festival med internationalt præg, hvilket vil gøre det problematisk at få de medvirkende, vi gerne vil have. Der er ikke mange, der har lyst til at rejse særlig langt lige nu, siger Asbjørn Bourgeat.

- Vi vil gerne bevare det høje niveau, og det tror jeg ikke, vi vil være i stand til i år.

Desuden er festivallen drevet af Svendborg Bibliotek og er ikke lukningstruet. Derfor vil arrangørerne bag Svendborg Graphic overlade fonds- og støttemidler til festivaler, der har hårdt brug for det.

Asbjørn Bourgeat håber, at festivallen vender tilbage.

- Det er min formodning, at vi laver noget festival. Men det er klart, vi bliver nødt til at se på vores resurser, og hvordan situationen ser ud, siger han.

Festivalen havde i januar 2020 besøg af anerkendte internationale kunstnere som Lorenzo Mattotti, Dave McKean og Tuomas Korpi.

Svendborg Graphic skulle være afholdt i uge 5 2021.